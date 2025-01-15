Сьогоднішня ціна Baby Fwog (BABYFWOG)

Поточна ціна Baby Fwog (BABYFWOG) сьогодні становить 0.00736225 USD з ринковою капіталізацією $ 7.39M USD. Ціна BABYFWOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Fwog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 338.80K USD

- зміна ціни Baby Fwog протягом дня — +3.29%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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