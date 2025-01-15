Ціна Baby Fwog (BABYFWOG)
Поточна ціна Baby Fwog (BABYFWOG) сьогодні становить 0.00736225 USD з ринковою капіталізацією $ 7.39M USD. Ціна BABYFWOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Fwog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 338.80K USD
- зміна ціни Baby Fwog протягом дня — +3.29%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Fwog до USD становила $ +0.00023457.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Fwog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Fwog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Fwog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00023457
|+3.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Fwog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
+3.29%
+333.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
**BabyFwog** is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem.
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