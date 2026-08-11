Сьогоднішня ціна Baby Frog Coin

Поточна ціна Baby Frog Coin (BABYFROG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BABYFROG до USD становить $ 0 за BABYFROG.

Baby Frog Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 944,86, з циркуляційною пропозицією у 278,87T BABYFROG. Протягом останніх 24 годин BABYFROG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BABYFROG змінився на +0,20% за останню годину та на -2,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Baby Frog Coin (BABYFROG)

Ринкова капіталізація $ 18,94K$ 18,94K $ 18,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,94K$ 18,94K $ 18,94K Циркуляційне постачання 278,87T 278,87T 278,87T Загальна пропозиція 278 870 767 229 395,4 278 870 767 229 395,4 278 870 767 229 395,4

Поточна ринкова капіталізація Baby Frog Coin — $ 18,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYFROG — 278,87T, зі загальною пропозицією 278870767229395.4. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,94K.