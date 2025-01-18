Ціна Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN)
Поточна ціна Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYFLOKICOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Floki Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.88 USD
- зміна ціни Baby Floki Coin протягом дня — -4.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Floki Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Floki Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Floki Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Floki Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.05%
|30 днів
|$ 0
|+210.94%
|60 днів
|$ 0
|+256.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Floki Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-4.05%
+140.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Floki Coin is Elon Musk’s very own shiba inu and he’s on a mission to become the first puppy to go to the moon! He’s built to reward you by sending 5% of every transaction made to your wallet. This little guy loves space exploration- simply hold, and watch your $BabyFlokiCoin go to the moon!
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