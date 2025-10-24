Актуальна ціна Baby Ethereum сьогодні становить 0.00012519 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYETH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYETH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baby Ethereum сьогодні становить 0.00012519 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYETH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYETH на MEXC вже зараз.

Докладніше про BABYETH

Інформація про ціну BABYETH

Офіційний вебсайт BABYETH

Токеноміка BABYETH

Прогноз ціни BABYETH

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Baby Ethereum

Ціна Baby Ethereum (BABYETH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BABYETH до USD:

$0.00012528
$0.00012528$0.00012528
+4.50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Baby Ethereum (BABYETH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:19:35 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baby Ethereum (BABYETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00011931
$ 0.00011931$ 0.00011931
Мін. за 24 год
$ 0.00012538
$ 0.00012538$ 0.00012538
Макс. за 24 год

$ 0.00011931
$ 0.00011931$ 0.00011931

$ 0.00012538
$ 0.00012538$ 0.00012538

$ 0.00133475
$ 0.00133475$ 0.00133475

$ 0.00010467
$ 0.00010467$ 0.00010467

+1.94%

+4.60%

+0.35%

+0.35%

Актуальна ціна Baby Ethereum (BABYETH) становить $0.00012519. За останні 24 години BABYETH торгувався між мінімумом у $ 0.00011931 і максимумом у $ 0.00012538, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYETH становить $ 0.00133475, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00010467.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYETH змінився на +1.94% за останню годину, +4.60% за 24 години та на +0.35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Ethereum (BABYETH)

$ 62.60K
$ 62.60K$ 62.60K

--
----

$ 62.60K
$ 62.60K$ 62.60K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Baby Ethereum — $ 62.60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYETH — 500.00M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62.60K.

Історія ціни Baby Ethereum (BABYETH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Ethereum до USD становила $ -0.0000288735.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Ethereum до USD становила $ -0.0001033895.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Ethereum до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4.60%
30 днів$ -0.0000288735-23.06%
60 днів$ -0.0001033895-82.58%
90 днів$ 0--

Що таке Baby Ethereum (BABYETH)

💥 BREAKING: BABY ETH JUST CRAWLED OUT OF THE BLOCKCHAIN

After months of sipping milk and stacking sats in his diaper… He’s finally here — and he’s bringing moon vibes. 🚀

They said he was too young to moon… They said he should stay in the crib… Baby ETH just drooled on the haters

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Baby Ethereum (BABYETH)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Baby Ethereum (USD)

Скільки коштуватиме Baby Ethereum (BABYETH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby Ethereum (BABYETH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby Ethereum.

Перегляньте прогноз ціни Baby Ethereum вже зараз!

BABYETH до місцевих валют

Токеноміка Baby Ethereum (BABYETH)

Розуміння токеноміки Baby Ethereum (BABYETH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BABYETH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby Ethereum (BABYETH)

Скільки сьогодні коштує Baby Ethereum (BABYETH)?
Актуальна ціна BABYETH у USD становить 0.00012519 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BABYETH до USD?
Поточна ціна BABYETH до USD — $ 0.00012519. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby Ethereum?
Ринкова капіталізація BABYETH — $ 62.60K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BABYETH?
Циркуляційна пропозиція BABYETH — 500.00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BABYETH?
BABYETH досяг історичної максимальної ціни у 0.00133475 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BABYETH?
Історична мінімальна ціна BABYETH становила 0.00010467 USD.
Який обсяг торгівлі BABYETH?
Актуальний обсяг торгівлі BABYETH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BABYETH цього року?
BABYETH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BABYETH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:19:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Baby Ethereum (BABYETH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.