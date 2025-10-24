Інформація щодо ціни Baby Ethereum (BABYETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.00011931 $ 0.00011931 $ 0.00011931 Мін. за 24 год $ 0.00012538 $ 0.00012538 $ 0.00012538 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.00011931$ 0.00011931 $ 0.00011931 Макс. за 24 год $ 0.00012538$ 0.00012538 $ 0.00012538 Рекордний максимум $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 Найнижча ціна $ 0.00010467$ 0.00010467 $ 0.00010467 Зміна ціни (за 1 год) +1.94% Зміна ціни (1 дн.) +4.60% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.35% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.35%

Актуальна ціна Baby Ethereum (BABYETH) становить $0.00012519. За останні 24 години BABYETH торгувався між мінімумом у $ 0.00011931 і максимумом у $ 0.00012538, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYETH становить $ 0.00133475, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00010467.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYETH змінився на +1.94% за останню годину, +4.60% за 24 години та на +0.35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Ethereum (BABYETH)

Ринкова капіталізація $ 62.60K$ 62.60K $ 62.60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 62.60K$ 62.60K $ 62.60K Циркуляційне постачання 500.00M 500.00M 500.00M Загальна пропозиція 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Baby Ethereum — $ 62.60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYETH — 500.00M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62.60K.