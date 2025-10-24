Інформація щодо ціни Baby Dust (BABYDUST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,01% Зміна ціни (1 дн.) +1,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,16%

Актуальна ціна Baby Dust (BABYDUST) становить --. За останні 24 години BABYDUST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYDUST становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYDUST змінився на -1,01% за останню годину, +1,78% за 24 години та на +2,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Dust (BABYDUST)

Ринкова капіталізація $ 29,58K$ 29,58K $ 29,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,58K$ 29,58K $ 29,58K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baby Dust — $ 29,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYDUST — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,58K.