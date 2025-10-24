Актуальна ціна Baby Dust сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYDUST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYDUST на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baby Dust сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYDUST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYDUST на MEXC вже зараз.

Ціна Baby Dust (BABYDUST)

Актуальна ціна 1 BABYDUST до USD:

--
----
+1,70%1D
Графік ціни Baby Dust (BABYDUST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:01:29 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baby Dust (BABYDUST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,01%

+1,78%

+2,16%

+2,16%

Актуальна ціна Baby Dust (BABYDUST) становить --. За останні 24 години BABYDUST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYDUST становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYDUST змінився на -1,01% за останню годину, +1,78% за 24 години та на +2,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Dust (BABYDUST)

$ 29,58K
$ 29,58K$ 29,58K

--
----

$ 29,58K
$ 29,58K$ 29,58K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baby Dust — $ 29,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYDUST — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,58K.

Історія ціни Baby Dust (BABYDUST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Dust до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Dust до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Dust до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Dust до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,78%
30 днів$ 0-62,61%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Baby Dust (BABYDUST)

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Baby Dust (BABYDUST)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Baby Dust (USD)

Скільки коштуватиме Baby Dust (BABYDUST) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby Dust (BABYDUST) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby Dust.

Перегляньте прогноз ціни Baby Dust вже зараз!

BABYDUST до місцевих валют

Токеноміка Baby Dust (BABYDUST)

Розуміння токеноміки Baby Dust (BABYDUST) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BABYDUST зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby Dust (BABYDUST)

Скільки сьогодні коштує Baby Dust (BABYDUST)?
Актуальна ціна BABYDUST у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BABYDUST до USD?
Поточна ціна BABYDUST до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby Dust?
Ринкова капіталізація BABYDUST — $ 29,58K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BABYDUST?
Циркуляційна пропозиція BABYDUST — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BABYDUST?
BABYDUST досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BABYDUST?
Історична мінімальна ціна BABYDUST становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BABYDUST?
Актуальний обсяг торгівлі BABYDUST за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BABYDUST цього року?
BABYDUST може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BABYDUST для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:01:29 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

