Ціна Baby Dragon (BABYDRAGON)
Поточна ціна Baby Dragon (BABYDRAGON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYDRAGON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Dragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.52 USD
- зміна ціни Baby Dragon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BABYDRAGON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BABYDRAGON.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Dragon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Dragon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Dragon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Dragon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+2.14%
|60 днів
|$ 0
|+12.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Dragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dragon symbolizes strength, power, wealth and prosperity. Dragons are considered auspicious mascots.Dragons in legend are creatures of heaven and earth, with ultimate power, superior to all species.The person who owns the dragon will have a lot of power and money in life.With the desire to bring prosperity to the new year 2024, Baby Dragon wishes to help you achieve supremacy in the cryptocurrency market.With his power, Baby Dragon will carry out many big plans in many stages to gradually conquer the throne. In a short time, we will achieve many top trending on many major platforms. We believe that a fast and strong coverage campaign will bring many positive results. Besides, during the project development process, Baby Dragon will launch many products with practical applications for the community. Those joining at launch will have many unique perks as development progresses. We believe that the Baby Dragon will bring prosperity, fortune and luck to you in 2024.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BABYDRAGON до AUD
A$--
|1 BABYDRAGON до GBP
￡--
|1 BABYDRAGON до EUR
€--
|1 BABYDRAGON до USD
$--
|1 BABYDRAGON до MYR
RM--
|1 BABYDRAGON до TRY
₺--
|1 BABYDRAGON до JPY
¥--
|1 BABYDRAGON до RUB
₽--
|1 BABYDRAGON до INR
₹--
|1 BABYDRAGON до IDR
Rp--
|1 BABYDRAGON до PHP
₱--
|1 BABYDRAGON до EGP
￡E.--
|1 BABYDRAGON до BRL
R$--
|1 BABYDRAGON до CAD
C$--
|1 BABYDRAGON до BDT
৳--
|1 BABYDRAGON до NGN
₦--
|1 BABYDRAGON до UAH
₴--
|1 BABYDRAGON до VES
Bs--
|1 BABYDRAGON до PKR
Rs--
|1 BABYDRAGON до KZT
₸--
|1 BABYDRAGON до THB
฿--
|1 BABYDRAGON до TWD
NT$--
|1 BABYDRAGON до CHF
Fr--
|1 BABYDRAGON до HKD
HK$--
|1 BABYDRAGON до MAD
.د.م--