Токеноміка Baby DOWGE (BABY DOWGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby DOWGE (BABY DOWGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни Baby DOWGE (BABY DOWGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby DOWGE (BABY DOWGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 172,67K Загальна пропозиція: $ 999,97M Циркуляційна пропозиція: $ 999,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 172,67K Історичний максимум: $ 0,00323566 Історичний мінімум: $ 0 Поточна ціна: $ 0,00017267

Інформація Baby DOWGE (BABY DOWGE) Офіційний вебсайт: https://babydowge.com/

Токеноміка Baby DOWGE (BABY DOWGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby DOWGE (BABY DOWGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABY DOWGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABY DOWGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABY DOWGE, досліджуйте ціну токена BABY DOWGE в реальному часі!

Прогноз ціни BABY DOWGE Хочете знати, куди рухається BABY DOWGE? Наша сторінка прогнозу ціни BABY DOWGE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

