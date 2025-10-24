Актуальна ціна Baby DOWGE сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABY DOWGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABY DOWGE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baby DOWGE сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABY DOWGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABY DOWGE на MEXC вже зараз.

Докладніше про BABY DOWGE

Інформація про ціну BABY DOWGE

Офіційний вебсайт BABY DOWGE

Токеноміка BABY DOWGE

Прогноз ціни BABY DOWGE

Ціна Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Актуальна ціна 1 BABY DOWGE до USD:

$0,00030544
+18,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Baby DOWGE (BABY DOWGE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:19:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baby DOWGE (BABY DOWGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,00323566
$ 0
+1,65%

+18,19%

-16,86%

-16,86%

Актуальна ціна Baby DOWGE (BABY DOWGE) становить --. За останні 24 години BABY DOWGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABY DOWGE становить $ 0,00323566, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABY DOWGE змінився на +1,65% за останню годину, +18,19% за 24 години та на -16,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby DOWGE (BABY DOWGE)

$ 305,43K
--
$ 305,43K
999,97M
999 971 668,125517
Поточна ринкова капіталізація Baby DOWGE — $ 305,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABY DOWGE — 999,97M, зі загальною пропозицією 999971668.125517. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 305,43K.

Історія ціни Baby DOWGE (BABY DOWGE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby DOWGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby DOWGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby DOWGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby DOWGE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+18,19%
30 днів$ 0-9,66%
60 днів$ 0-34,43%
90 днів$ 0--

Що таке Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Baby DOWGE (USD)

Скільки коштуватиме Baby DOWGE (BABY DOWGE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby DOWGE (BABY DOWGE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby DOWGE.

Перегляньте прогноз ціни Baby DOWGE вже зараз!

BABY DOWGE до місцевих валют

Токеноміка Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Розуміння токеноміки Baby DOWGE (BABY DOWGE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BABY DOWGE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Скільки сьогодні коштує Baby DOWGE (BABY DOWGE)?
Актуальна ціна BABY DOWGE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BABY DOWGE до USD?
Поточна ціна BABY DOWGE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby DOWGE?
Ринкова капіталізація BABY DOWGE — $ 305,43K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BABY DOWGE?
Циркуляційна пропозиція BABY DOWGE — 999,97M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BABY DOWGE?
BABY DOWGE досяг історичної максимальної ціни у 0,00323566 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BABY DOWGE?
Історична мінімальна ціна BABY DOWGE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BABY DOWGE?
Актуальний обсяг торгівлі BABY DOWGE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BABY DOWGE цього року?
BABY DOWGE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BABY DOWGE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

