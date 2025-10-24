Інформація щодо ціни Baby DOWGE (BABY DOWGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00323566$ 0,00323566 $ 0,00323566 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,65% Зміна ціни (1 дн.) +18,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,86%

Актуальна ціна Baby DOWGE (BABY DOWGE) становить --. За останні 24 години BABY DOWGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABY DOWGE становить $ 0,00323566, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABY DOWGE змінився на +1,65% за останню годину, +18,19% за 24 години та на -16,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Ринкова капіталізація $ 305,43K$ 305,43K $ 305,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 305,43K$ 305,43K $ 305,43K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 971 668,125517 999 971 668,125517 999 971 668,125517

Поточна ринкова капіталізація Baby DOWGE — $ 305,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABY DOWGE — 999,97M, зі загальною пропозицією 999971668.125517. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 305,43K.