Сьогоднішня ціна Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU)

Поточна ціна Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BABYDOGEINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Doge Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 749.39 USD

- зміна ціни Baby Doge Inu протягом дня — -4.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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