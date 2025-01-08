Ціна Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU)
Поточна ціна Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BABYDOGEINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Doge Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 749.39 USD
- зміна ціни Baby Doge Inu протягом дня — -4.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Doge Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Doge Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Doge Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Doge Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.57%
|30 днів
|$ 0
|-5.34%
|60 днів
|$ 0
|+9.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Doge Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-4.57%
-1.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) is a deflationary token with high holder rewards on Binance Smart Chain (BSC). The liquidity is locked until 2050 [Link: https://dxsale.app/app/v2_9/dxlockview?id=582&add=0&type=lpdefi&chain=BSC] Ownership was renounced within 24 hours of launch. Team doesn't get any tokens from tax so that no fear of dumping tax tokens on community. Fully community driven. 24x7 voice chat support to help community. Most importantly doxxed dev. Each transaction has 15% tax includes: - 8% goes to the holders to reward them for holding $BABYDOGEINU - 3% is added to the liquidity pool to improve stability - 2% goes to marketing (No tokens, BNB only) - 2% to technology that builds future for $BABYDOGEINU (No tokens, BNB only).
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