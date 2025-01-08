Ціна Baby Doge Cash (BABYDOGECASH)
Поточна ціна Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYDOGECASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Doge Cash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.78 USD
- зміна ціни Baby Doge Cash протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Doge Cash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Doge Cash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Doge Cash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Doge Cash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-2.57%
|60 днів
|$ 0
|+18.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Doge Cash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Auto yield and liquidity generation protocol. On each transaction, the protocol automatically distributes rewards to holders as well as auto-locks a portion of the fees as liquidity. The project aims to donate a high percentage of it's revenue to dog shelters around the world.
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