Ціна BABY DEGEN (BABYDEGEN)
Поточна ціна BABY DEGEN (BABYDEGEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.35K USD. Ціна BABYDEGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BABY DEGEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 790.48 USD
- зміна ціни BABY DEGEN протягом дня — -19.31%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BABY DEGEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BABY DEGEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BABY DEGEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BABY DEGEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BABY DEGEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.59%
-19.31%
-10.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token.
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