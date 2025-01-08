Сьогоднішня ціна BABY DEGEN (BABYDEGEN)

Поточна ціна BABY DEGEN (BABYDEGEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.35K USD. Ціна BABYDEGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BABY DEGEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 790.48 USD

- зміна ціни BABY DEGEN протягом дня — -19.31%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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