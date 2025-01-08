Сьогоднішня ціна Baby Czhao (BABY CZHAO)

Поточна ціна Baby Czhao (BABY CZHAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.26K USD. Ціна BABY CZHAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Czhao:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44 USD

- зміна ціни Baby Czhao протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 955.30M USD

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