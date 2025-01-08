Ціна Baby Czhao (BABY CZHAO)
Поточна ціна Baby Czhao (BABY CZHAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.26K USD. Ціна BABY CZHAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Czhao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44 USD
- зміна ціни Baby Czhao протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 955.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Czhao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Czhao до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Czhao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Czhao до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ 0
|-2.82%
|60 днів
|$ 0
|+11.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Czhao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.04%
+2.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Czhao is a community-driven cryptocurrency aimed at revolutionizing decentralized finance (DeFi). The project focuses on empowering users through active participation, offering staking, yield farming, and governance features. With a deflationary token model, Baby Czhao rewards long-term holders while promoting transparency, security, and sustainable growth. Its goal is to create a thriving, decentralized ecosystem for financial freedom.
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