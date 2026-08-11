Сьогоднішня ціна Baby Claw

Поточна ціна Baby Claw (BABYCLAW) сьогодні становить $ 0.091376, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BABYCLAW до USD становить $ 0.091376 за BABYCLAW.

Baby Claw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 91,376,294, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BABYCLAW. Протягом останніх 24 годин BABYCLAW торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BABYCLAW змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.43.

Ринкова інформація щодо Baby Claw (BABYCLAW)

Ринкова капіталізація $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M Обсяг (за 24 год) $ 5.43$ 5.43 $ 5.43 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Baby Claw — $ 91.38M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.43. Циркуляційна пропозиція BABYCLAW — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91.38M.