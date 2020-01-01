Токеноміка Baby Cheems (BABYCHEEMS) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Cheems (BABYCHEEMS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Cheems (BABYCHEEMS) What’s the Deal with Baby Cheems? Baby Cheems ain’t just another coin, it’s the meme lord of BSC. We’re here to dominate wallets, timelines, and your FOMO. Our Mission: Send Baby Cheems straight to the MOON 🌕 with the dankest meme community ever. Our Vision: To make your portfolio and your meme game top-tier Name Baby cheems Symbol Babycheems chain Bsc supply 420,000,000,000,000 tax 5/5% Be a part of the Baby Cheems revolution. Let’s make crypto fun and rewarding with Baby Cheems Офіційний вебсайт: https://www.babycheems.com/ Купити BABYCHEEMS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Cheems (BABYCHEEMS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Cheems (BABYCHEEMS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,51K $ 7,51K $ 7,51K Загальна пропозиція: $ 420,00T $ 420,00T $ 420,00T Циркуляційна пропозиція: $ 420,00T $ 420,00T $ 420,00T FDV (повністю розведена вартість): $ 7,51K $ 7,51K $ 7,51K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Baby Cheems (BABYCHEEMS)

Токеноміка Baby Cheems (BABYCHEEMS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Cheems (BABYCHEEMS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYCHEEMS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYCHEEMS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYCHEEMS, досліджуйте ціну токена BABYCHEEMS в реальному часі!

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