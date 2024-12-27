Сьогоднішня ціна Baby Cheems (BABYCHEEMS)

Поточна ціна Baby Cheems (BABYCHEEMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.24K USD. Ціна BABYCHEEMS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Cheems:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.26K USD

- зміна ціни Baby Cheems протягом дня — +1.56%

- циркуляційна пропозиція – 420.00T USD

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