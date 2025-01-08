Ціна Baby Cat (BABYCAT)
Поточна ціна Baby Cat (BABYCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.77 USD
- зміна ціни Baby Cat протягом дня — -6.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.49%
|30 днів
|$ 0
|-30.54%
|60 днів
|$ 0
|-74.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-6.49%
-25.70%
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