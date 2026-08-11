Сьогоднішня ціна Baby Cash Cat

Поточна ціна Baby Cash Cat (BABYCASHCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 26,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BABYCASHCAT до USD становить $ 0 за BABYCASHCAT.

Baby Cash Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 146 374, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BABYCASHCAT. Протягом останніх 24 годин BABYCASHCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BABYCASHCAT змінився на +6,33% за останню годину та на +82,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 43,06K.

Ринкова інформація щодо Baby Cash Cat (BABYCASHCAT)

Ринкова капіталізація $ 146,37K$ 146,37K $ 146,37K Обсяг (за 24 год) $ 43,06K$ 43,06K $ 43,06K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 146,37K$ 146,37K $ 146,37K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baby Cash Cat — $ 146,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 43,06K. Циркуляційна пропозиція BABYCASHCAT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 146,37K.