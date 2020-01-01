Токеноміка Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Broccoli (BABYBROCCOLI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) BabyBroccoli (BabyBroccoli) is a fun and community-driven meme token inspired by CZ’s dog, Broccoli. Designed for entertainment and engagement, the token brings together meme enthusiasts and crypto lovers from around the world. While its primary goal is to foster a strong community, future developments may introduce innovative utilities, potentially incorporating AI-driven features or Telegram mini-app integrations. BabyBroccoli operates on the Binance Smart Chain (BSC). How Does BabyBroccoli Token Work? BabyBroccoli is a standard BEP-20 token on the Binance Smart Chain. While it currently functions as a pure meme token, its team has hinted at possible expansions, including AI-powered utilities or Telegram-based applications. BabyBroccoli Tokenomics The total supply of BabyBroccoli Coin is 1 billion tokens (1,000,000,000 BabyBroccoli). The distribution is structured as follows: 25% of the total supply was sent to the BabyDoge multi-signature wallet. 20% was added to the PancakeSwap Liquidity Pool (V3). 20% was automatically placed in the BabyDoge Swap Pool after bonding from puppy.fun platform. The rest of the supply remains in circulation, fuelling community-driven initiatives, marketing efforts, and potential future developments. Who Created BabyBroccoli? BabyBroccoli was created by meme lovers for meme lovers. The team consists of dedicated crypto enthusiasts who share a passion for blockchain, memes, and building an engaging community. While the core team remains pseudonymous, their focus is on entertainment, viral growth, and potential innovation in the meme coin space. Where Can I Buy BabyBroccoli (BabyBroccoli)? As of now, BabyBroccoli Token is available for trading on decentralized exchanges (DEXs): PancakeSwap V3

BabyDoge Swap What’s Next for BabyBroccoli? While BabyBroccoli Token currently thrives as a community-first meme token, its roadmap suggests potential expansion into AI-related utilities or Telegram-based mini-apps. Whether it remains a pure meme token or evolves into a utility-driven project, one thing is certain—the community plays a crucial role in its growth and success. Офіційний вебсайт: https://www.baby-broccoli.com/ Купити BABYBROCCOLI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Broccoli (BABYBROCCOLI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 314,93K $ 314,93K $ 314,93K Загальна пропозиція: $ 936,33M $ 936,33M $ 936,33M Циркуляційна пропозиція: $ 936,33M $ 936,33M $ 936,33M FDV (повністю розведена вартість): $ 314,93K $ 314,93K $ 314,93K Історичний максимум: $ 0,00268527 $ 0,00268527 $ 0,00268527 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00033635 $ 0,00033635 $ 0,00033635 Дізнайтеся більше про ціну Baby Broccoli (BABYBROCCOLI)

Токеноміка Baby Broccoli (BABYBROCCOLI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYBROCCOLI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYBROCCOLI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYBROCCOLI, досліджуйте ціну токена BABYBROCCOLI в реальному часі!

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