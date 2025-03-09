Сьогоднішня ціна Baby Broccoli (BABYBROCCOLI)

Поточна ціна Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 794.46K USD. Ціна BABYBROCCOLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Broccoli:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.44K USD

- зміна ціни Baby Broccoli протягом дня — -9.09%

- циркуляційна пропозиція – 936.33M USD

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