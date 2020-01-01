Токеноміка Baby Brett on Base (BBRETT) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Brett on Base (BBRETT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Brett on Base (BBRETT) Baby Brett ($BBRETT) is a reward-driven memecoin on the Base blockchain designed to distribute $BRETT tokens to its holders. This project uses a custom smart contract that continuously buys back $BRETT and automatically distributes every five minutes to $BBRETT holders. Tokenomics and Mechanics: Automatic Rewards: Holders of $BBRETT receive proportional $BRETT tokens every five minutes through an automated distribution mechanism. Buybacks: A set percentage of all $BBRETT transactions tax goes to a buyback pool to regularly purchase $BRETT from the market. Офіційний вебсайт: https://www.babybrettonbase.com/ Купити BBRETT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Brett on Base (BBRETT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Brett on Base (BBRETT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 65,83K $ 65,83K $ 65,83K Історичний максимум: $ 0,03288803 $ 0,03288803 $ 0,03288803 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00065833 $ 0,00065833 $ 0,00065833 Дізнайтеся більше про ціну Baby Brett on Base (BBRETT)

Токеноміка Baby Brett on Base (BBRETT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Brett on Base (BBRETT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BBRETT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BBRETT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BBRETT, досліджуйте ціну токена BBRETT в реальному часі!

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