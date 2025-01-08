Ціна Baby Brett on Base (BBRETT)
Поточна ціна Baby Brett on Base (BBRETT) сьогодні становить 0.00125001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBRETT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Brett on Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.46K USD
- зміна ціни Baby Brett on Base протягом дня — -29.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Brett on Base до USD становила $ -0.000513865463998446.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Brett on Base до USD становила $ -0.0007992421.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Brett on Base до USD становила $ -0.0010346649.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Brett on Base до USD становила $ -0.0037844415900226025.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000513865463998446
|-29.13%
|30 днів
|$ -0.0007992421
|-63.93%
|60 днів
|$ -0.0010346649
|-82.77%
|90 днів
|$ -0.0037844415900226025
|-75.17%
Останній аналіз цін Baby Brett on Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.38%
-29.13%
-14.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Brett ($BBRETT) is a reward-driven memecoin on the Base blockchain designed to distribute $BRETT tokens to its holders. This project uses a custom smart contract that continuously buys back $BRETT and automatically distributes every five minutes to $BBRETT holders. Tokenomics and Mechanics: Automatic Rewards: Holders of $BBRETT receive proportional $BRETT tokens every five minutes through an automated distribution mechanism. Buybacks: A set percentage of all $BBRETT transactions tax goes to a buyback pool to regularly purchase $BRETT from the market.
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