Сьогоднішня ціна Baby Brett on Base (BBRETT)

Поточна ціна Baby Brett on Base (BBRETT) сьогодні становить 0.00125001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBRETT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Brett on Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.46K USD

- зміна ціни Baby Brett on Base протягом дня — -29.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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