Сьогоднішня ціна Baby Brett (BABYBRETT)

Поточна ціна Baby Brett (BABYBRETT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYBRETT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Brett:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 199.01 USD

- зміна ціни Baby Brett протягом дня — -9.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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