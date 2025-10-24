Інформація щодо ціни Baby Boss (BABYBOSS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,03% Зміна ціни (1 дн.) +1,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,20% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,20%

Актуальна ціна Baby Boss (BABYBOSS) становить --. За останні 24 години BABYBOSS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYBOSS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYBOSS змінився на -1,03% за останню годину, +1,69% за 24 години та на -1,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Boss (BABYBOSS)

Ринкова капіталізація $ 19,63K$ 19,63K $ 19,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,63K$ 19,63K $ 19,63K Циркуляційне постачання 420 000,00T 420 000,00T 420 000,00T Загальна пропозиція 4,2e+17 4,2e+17 4,2e+17

Поточна ринкова капіталізація Baby Boss — $ 19,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYBOSS — 420 000,00T, зі загальною пропозицією 4.2e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,63K.