Актуальна ціна Baby Boss сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYBOSS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYBOSS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baby Boss сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYBOSS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYBOSS на MEXC вже зараз.

Докладніше про BABYBOSS

Інформація про ціну BABYBOSS

Офіційний вебсайт BABYBOSS

Токеноміка BABYBOSS

Прогноз ціни BABYBOSS

Логотип Baby Boss

Ціна Baby Boss (BABYBOSS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BABYBOSS до USD:

--
----
+1,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
USD
Графік ціни Baby Boss (BABYBOSS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:01:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baby Boss (BABYBOSS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,03%

+1,69%

-1,20%

-1,20%

Актуальна ціна Baby Boss (BABYBOSS) становить --. За останні 24 години BABYBOSS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYBOSS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYBOSS змінився на -1,03% за останню годину, +1,69% за 24 години та на -1,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Boss (BABYBOSS)

$ 19,63K
$ 19,63K$ 19,63K

--
----

$ 19,63K
$ 19,63K$ 19,63K

420 000,00T
420 000,00T 420 000,00T

4,2e+17
4,2e+17 4,2e+17

Поточна ринкова капіталізація Baby Boss — $ 19,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYBOSS — 420 000,00T, зі загальною пропозицією 4.2e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,63K.

Історія ціни Baby Boss (BABYBOSS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Boss до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Boss до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Boss до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Boss до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,69%
30 днів$ 0-2,97%
60 днів$ 0-51,01%
90 днів$ 0--

Що таке Baby Boss (BABYBOSS)

Ресурс Baby Boss (BABYBOSS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Baby Boss (USD)

Скільки коштуватиме Baby Boss (BABYBOSS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby Boss (BABYBOSS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby Boss.

Перегляньте прогноз ціни Baby Boss вже зараз!

BABYBOSS до місцевих валют

Токеноміка Baby Boss (BABYBOSS)

Розуміння токеноміки Baby Boss (BABYBOSS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BABYBOSS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby Boss (BABYBOSS)

Скільки сьогодні коштує Baby Boss (BABYBOSS)?
Актуальна ціна BABYBOSS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BABYBOSS до USD?
Поточна ціна BABYBOSS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby Boss?
Ринкова капіталізація BABYBOSS — $ 19,63K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BABYBOSS?
Циркуляційна пропозиція BABYBOSS — 420 000,00T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BABYBOSS?
BABYBOSS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BABYBOSS?
Історична мінімальна ціна BABYBOSS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BABYBOSS?
Актуальний обсяг торгівлі BABYBOSS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BABYBOSS цього року?
BABYBOSS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BABYBOSS для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Baby Boss (BABYBOSS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

