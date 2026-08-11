Сьогоднішня ціна Baby BitCoin

Поточна ціна Baby BitCoin (BABYBTC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BABYBTC до USD становить $ 0 за BABYBTC.

Baby BitCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 44,116, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BABYBTC. Протягом останніх 24 годин BABYBTC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00912896, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BABYBTC змінився на -0.18% за останню годину та на +3.48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Baby BitCoin (BABYBTC)

Ринкова капіталізація $ 44.12K$ 44.12K $ 44.12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44.12K$ 44.12K $ 44.12K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Baby BitCoin — $ 44.12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYBTC — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44.12K.