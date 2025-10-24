Актуальна ціна Baby BFT сьогодні становить 0,0014889 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BBFT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BBFT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baby BFT сьогодні становить 0,0014889 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BBFT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BBFT на MEXC вже зараз.

Докладніше про BBFT

Інформація про ціну BBFT

Whitepaper BBFT

Офіційний вебсайт BBFT

Токеноміка BBFT

Прогноз ціни BBFT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Baby BFT

Ціна Baby BFT (BBFT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BBFT до USD:

$0,00148815
$0,00148815$0,00148815
+7,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Baby BFT (BBFT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:19:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baby BFT (BBFT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00138181
$ 0,00138181$ 0,00138181
Мін. за 24 год
$ 0,00155444
$ 0,00155444$ 0,00155444
Макс. за 24 год

$ 0,00138181
$ 0,00138181$ 0,00138181

$ 0,00155444
$ 0,00155444$ 0,00155444

$ 0,00794105
$ 0,00794105$ 0,00794105

$ 0
$ 0$ 0

+0,23%

+7,48%

-27,96%

-27,96%

Актуальна ціна Baby BFT (BBFT) становить $0,0014889. За останні 24 години BBFT торгувався між мінімумом у $ 0,00138181 і максимумом у $ 0,00155444, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BBFT становить $ 0,00794105, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BBFT змінився на +0,23% за останню годину, +7,48% за 24 години та на -27,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby BFT (BBFT)

$ 5,95M
$ 5,95M$ 5,95M

--
----

$ 14,88M
$ 14,88M$ 14,88M

4,00B
4,00B 4,00B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baby BFT — $ 5,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BBFT — 4,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,88M.

Історія ціни Baby BFT (BBFT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby BFT до USD становила $ +0,00010366.
За останні 30 днів зміна ціни Baby BFT до USD становила $ -0,0008518433.
За останні 60 днів зміна ціни Baby BFT до USD становила $ +0,0014967083.
За останні 90 днів зміна ціни Baby BFT до USD становила $ +0,0006796510785187217.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00010366+7,48%
30 днів$ -0,0008518433-57,21%
60 днів$ +0,0014967083+100,52%
90 днів$ +0,0006796510785187217+83,99%

Що таке Baby BFT (BBFT)

Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse.

Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Baby BFT (USD)

Скільки коштуватиме Baby BFT (BBFT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby BFT (BBFT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby BFT.

Перегляньте прогноз ціни Baby BFT вже зараз!

BBFT до місцевих валют

Токеноміка Baby BFT (BBFT)

Розуміння токеноміки Baby BFT (BBFT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BBFT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby BFT (BBFT)

Скільки сьогодні коштує Baby BFT (BBFT)?
Актуальна ціна BBFT у USD становить 0,0014889 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BBFT до USD?
Поточна ціна BBFT до USD — $ 0,0014889. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby BFT?
Ринкова капіталізація BBFT — $ 5,95M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BBFT?
Циркуляційна пропозиція BBFT — 4,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BBFT?
BBFT досяг історичної максимальної ціни у 0,00794105 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BBFT?
Історична мінімальна ціна BBFT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BBFT?
Актуальний обсяг торгівлі BBFT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BBFT цього року?
BBFT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BBFT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:19:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Baby BFT (BBFT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.