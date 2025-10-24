Інформація щодо ціни Baby BFT (BBFT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00138181 $ 0,00138181 $ 0,00138181 Мін. за 24 год $ 0,00155444 $ 0,00155444 $ 0,00155444 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00138181$ 0,00138181 $ 0,00138181 Макс. за 24 год $ 0,00155444$ 0,00155444 $ 0,00155444 Рекордний максимум $ 0,00794105$ 0,00794105 $ 0,00794105 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,23% Зміна ціни (1 дн.) +7,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,96%

Актуальна ціна Baby BFT (BBFT) становить $0,0014889. За останні 24 години BBFT торгувався між мінімумом у $ 0,00138181 і максимумом у $ 0,00155444, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BBFT становить $ 0,00794105, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BBFT змінився на +0,23% за останню годину, +7,48% за 24 години та на -27,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby BFT (BBFT)

Ринкова капіталізація $ 5,95M$ 5,95M $ 5,95M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,88M$ 14,88M $ 14,88M Циркуляційне постачання 4,00B 4,00B 4,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baby BFT — $ 5,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BBFT — 4,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,88M.