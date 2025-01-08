Ціна BABY BEERCOIN (BBEER)
Поточна ціна BABY BEERCOIN (BBEER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBEER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BABY BEERCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.80K USD
- зміна ціни BABY BEERCOIN протягом дня — -53.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BABY BEERCOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BABY BEERCOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BABY BEERCOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BABY BEERCOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-53.79%
|30 днів
|$ 0
|+6.89%
|60 днів
|$ 0
|-22.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BABY BEERCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-53.79%
+16.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BABY BEERCOIN - The most refreshing and delicious coin in all of crypto. So cute that everyone who sees Baby Beercoin will like him. A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money. The baby beer will soon grow into a royal Pilsner. Don’t miss out on this innovation in the crypto world and join our community today! Cheers!
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