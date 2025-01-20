Сьогоднішня ціна Baby Axol (BBAXOL)

Поточна ціна Baby Axol (BBAXOL) сьогодні становить 0.00003584 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBAXOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Axol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.70K USD

- зміна ціни Baby Axol протягом дня — -53.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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