Ціна Baby Axol (BBAXOL)
Поточна ціна Baby Axol (BBAXOL) сьогодні становить 0.00003584 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBAXOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Axol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.70K USD
- зміна ціни Baby Axol протягом дня — -53.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Axol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Axol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Axol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Axol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-53.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Axol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.82%
-53.26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Axol is a meme coin on Sui chain, built on trust, transparency, and determination. Baby Axol is the baby version of the token Axol on Sui that is already listed with CG. We are working with some on the Axol team as well. Baby Axol will have a gaming ecosystem and NFTS as well. We have a lot of future plans for Baby Axol. Baby Axol, the adorable successor to the Axol meme token on the Sui blockchain, unites crypto enthusiasts with its play-to-earn games, vibrant NFTs, and inclusive ethos. More than a spin-off, it’s a bold step forward, proving great things come in small packages.
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RM0.00016128
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¥0.0055921152
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￡E.0.0018002432
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