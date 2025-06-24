Сьогоднішня ціна Baby Aura (BABYAURA)

Поточна ціна Baby Aura (BABYAURA) сьогодні становить 0,0000101 USD з ринковою капіталізацією $ 10,09K USD. Ціна BABYAURA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Aura:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Baby Aura протягом дня — +0,40%

- циркуляційна пропозиція – 999,56M USD

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