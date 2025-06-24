Ціна Baby Aura (BABYAURA)
Поточна ціна Baby Aura (BABYAURA) сьогодні становить 0,0000101 USD з ринковою капіталізацією $ 10,09K USD. Ціна BABYAURA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Aura:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Baby Aura протягом дня — +0,40%
- циркуляційна пропозиція – 999,56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Aura до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Aura до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Aura до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Aura до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Aura: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,76%
+0,40%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Aura isn’t loud. It doesn’t rush. It just exists—glowing, peaceful, and strangely powerful. From the moment it appeared, things felt different. Calmer. Softer. A little more magical.
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