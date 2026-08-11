Сьогоднішня ціна Baby Asteroid

Поточна ціна Baby Asteroid (BABYASTEROID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BABYASTEROID до USD становить $ 0 за BABYASTEROID.

Baby Asteroid наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,089,356, з циркуляційною пропозицією у 420.00T BABYASTEROID. Протягом останніх 24 годин BABYASTEROID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BABYASTEROID змінився на -1.86% за останню годину та на -33.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Baby Asteroid (BABYASTEROID)

Ринкова капіталізація $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Циркуляційне постачання 420.00T 420.00T 420.00T Загальна пропозиція 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Baby Asteroid — $ 1.09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYASTEROID — 420.00T, зі загальною пропозицією 420000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.09M.