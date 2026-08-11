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Поточна ціна Baby Asteroid сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BABYASTEROID становить 1,089,356 USD. Відстежуйте оновлення цін BABYASTEROID до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Baby Asteroid сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BABYASTEROID становить 1,089,356 USD. Відстежуйте оновлення цін BABYASTEROID до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BABYASTEROID

Інформація про ціну BABYASTEROID

Що таке BABYASTEROID

Офіційний вебсайт BABYASTEROID

Токеноміка BABYASTEROID

Прогноз ціни BABYASTEROID

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Ціна Baby Asteroid (BABYASTEROID)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BABYASTEROID до USD:

$0.000000002588
$0.000000002588$0.000000002588
-1.80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Baby Asteroid (BABYASTEROID) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:13:50 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Baby Asteroid

Поточна ціна Baby Asteroid (BABYASTEROID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BABYASTEROID до USD становить $ 0 за BABYASTEROID.

Baby Asteroid наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,089,356, з циркуляційною пропозицією у 420.00T BABYASTEROID. Протягом останніх 24 годин BABYASTEROID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BABYASTEROID змінився на -1.86% за останню годину та на -33.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Baby Asteroid (BABYASTEROID)

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

420.00T
420.00T 420.00T

420,000,000,000,000.0
420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Baby Asteroid — $ 1.09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYASTEROID — 420.00T, зі загальною пропозицією 420000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.09M.

Історія ціни Baby Asteroid у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.86%

-2.17%

-33.98%

-33.98%

Історія ціни Baby Asteroid (BABYASTEROID) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Asteroid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Asteroid до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Asteroid до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Asteroid до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2.17%
30 днів$ 0-5.77%
60 днів$ 0-39.21%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Baby Asteroid

Прогноз ціни Baby Asteroid (BABYASTEROID) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BABYASTEROID у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Baby Asteroid (BABYASTEROID) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Baby Asteroid потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Baby Asteroid у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BABYASTEROID на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Baby Asteroid.

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Ресурс Baby Asteroid (BABYASTEROID)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemDog-ThemedMeme

Про Baby Asteroid

Яка ціна Baby Asteroid у реальному часі?

Baby Asteroid торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні -2.17% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є BABYASTEROID сьогодні?

Волатильність ціни BABYASTEROID протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Baby Asteroid за останні 24 години?

Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував BABYASTEROID?

За останні 24 години BABYASTEROID зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Baby Asteroid?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як BABYASTEROID порівнюється з іншими токенами категорії BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed?

У категорії BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed BABYASTEROID демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Baby Asteroid

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:13:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Baby Asteroid (BABYASTEROID)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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