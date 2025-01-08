Ціна Baby Arbitrum (BARB)
Поточна ціна Baby Arbitrum (BARB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BARB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Arbitrum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 291.17 USD
- зміна ціни Baby Arbitrum протягом дня — -5.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Arbitrum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Arbitrum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Arbitrum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Arbitrum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.79%
|30 днів
|$ 0
|-32.86%
|60 днів
|$ 0
|+10.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Arbitrum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.79%
-15.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Baby Arbitrum(BARB)? Launched in 22/03/2023 by a team based in United States of America, Baby Arbitrum is a cryptocurrency project offering Arbitrum token rewards by simply holding BARB. Baby Arbitrum has a total supply of 1 billion tokens and its ecosystem also offers a Rewards Dashboard, Arbitrum Portfolio Tracker, LP Locker and Custom Baby Arbitrum NFTs. The Baby Arbitrum Rewards Dashboard Tracker allows token holders to view their current token balance, rewards received and value of their rewards, all in one place. The BARB Portfolio Tracker is a user-friendly way for users to review key aspects to their trades made across every Arbitrum Token Pair.
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