Інформація щодо ціни Baby 4 (BABY4) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00442769 Макс. за 24 год $ 0,00616164 Рекордний максимум $ 0,00616164 Найнижча ціна $ 0,0007019 Зміна ціни (за 1 год) +3,41% Зміна ціни (1 дн.) +25,43% Зміна ціни (за 7 дн.) +586,34%

Актуальна ціна Baby 4 (BABY4) становить $0,00555354. За останні 24 години BABY4 торгувався між мінімумом у $ 0,00442769 і максимумом у $ 0,00616164, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABY4 становить $ 0,00616164, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0007019.

Що стосується короткострокових результатів, то BABY4 змінився на +3,41% за останню годину, +25,43% за 24 години та на +586,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby 4 (BABY4)

Ринкова капіталізація $ 5,55M Обсяг (за 24 год) $ 446,66K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,55M Циркуляційне постачання 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baby 4 — $ 5,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 446,66K. Циркуляційна пропозиція BABY4 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,55M.