Актуальна ціна Baby 4 сьогодні становить 0,00555354 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABY4 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABY4 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baby 4 сьогодні становить 0,00555354 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABY4 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABY4 на MEXC вже зараз.

Докладніше про BABY4

Інформація про ціну BABY4

Офіційний вебсайт BABY4

Токеноміка BABY4

Прогноз ціни BABY4

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Baby 4

Ціна Baby 4 (BABY4)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BABY4 до USD:

$0,00555688
$0,00555688$0,00555688
+25,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Baby 4 (BABY4) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:19:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baby 4 (BABY4) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00442769
$ 0,00442769$ 0,00442769
Мін. за 24 год
$ 0,00616164
$ 0,00616164$ 0,00616164
Макс. за 24 год

$ 0,00442769
$ 0,00442769$ 0,00442769

$ 0,00616164
$ 0,00616164$ 0,00616164

$ 0,00616164
$ 0,00616164$ 0,00616164

$ 0,0007019
$ 0,0007019$ 0,0007019

+3,41%

+25,43%

+586,34%

+586,34%

Актуальна ціна Baby 4 (BABY4) становить $0,00555354. За останні 24 години BABY4 торгувався між мінімумом у $ 0,00442769 і максимумом у $ 0,00616164, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABY4 становить $ 0,00616164, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0007019.

Що стосується короткострокових результатів, то BABY4 змінився на +3,41% за останню годину, +25,43% за 24 години та на +586,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby 4 (BABY4)

$ 5,55M
$ 5,55M$ 5,55M

$ 446,66K
$ 446,66K$ 446,66K

$ 5,55M
$ 5,55M$ 5,55M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baby 4 — $ 5,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 446,66K. Циркуляційна пропозиція BABY4 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,55M.

Історія ціни Baby 4 (BABY4) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby 4 до USD становила $ +0,0011258.
За останні 30 днів зміна ціни Baby 4 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby 4 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby 4 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0011258+25,43%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Baby 4 (BABY4)

In the wild, unpredictable world of meme coins, where fortunes rise and fall like digital tides, Baby 4 ($BABY4) stands as a testament to resilience and collective spirit. Born on the bustling Binance blockchain as a playful nod to the "baby" archetype of viral tokens—think adorable, irreverent takes on crypto's cutest mascots—Baby 4 started as a lighthearted experiment. But when its original creators vanished into the ether (a classic tale in memecoin lore), the token teetered on the brink of oblivion. Enter the community: a ragtag army of HODLers, degens, and visionaries who refused to let the flame flicker out.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Baby 4 (BABY4)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Baby 4 (USD)

Скільки коштуватиме Baby 4 (BABY4) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby 4 (BABY4) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby 4.

Перегляньте прогноз ціни Baby 4 вже зараз!

BABY4 до місцевих валют

Токеноміка Baby 4 (BABY4)

Розуміння токеноміки Baby 4 (BABY4) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BABY4 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby 4 (BABY4)

Скільки сьогодні коштує Baby 4 (BABY4)?
Актуальна ціна BABY4 у USD становить 0,00555354 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BABY4 до USD?
Поточна ціна BABY4 до USD — $ 0,00555354. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby 4?
Ринкова капіталізація BABY4 — $ 5,55M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BABY4?
Циркуляційна пропозиція BABY4 — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BABY4?
BABY4 досяг історичної максимальної ціни у 0,00616164 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BABY4?
Історична мінімальна ціна BABY4 становила 0,0007019 USD.
Який обсяг торгівлі BABY4?
Актуальний обсяг торгівлі BABY4 за 24 години — $ 446,66K USD.
Чи підніметься ціна BABY4 цього року?
BABY4 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BABY4 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:19:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Baby 4 (BABY4)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.