Сьогоднішня ціна Babacoin (BBC)

Поточна ціна Babacoin (BBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.87M USD. Ціна BBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Babacoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.28 USD

- зміна ціни Babacoin протягом дня — +1.94%

- циркуляційна пропозиція – 2.75T USD

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