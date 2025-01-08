Ціна BABA YAGA (BABYAG)
Поточна ціна BABA YAGA (BABYAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BABA YAGA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09 USD
- зміна ціни BABA YAGA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BABA YAGA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BABA YAGA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BABA YAGA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BABA YAGA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-7.64%
|60 днів
|$ 0
|+0.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BABA YAGA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+14.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baba Yaga, once a feared witch known for her dark magic and cunning intelligence, has evolved with time. In the modern era, she has adopted the alias Baba Yaga, the legendary assassin, blending her ancient powers with cutting-edge technology. She operates in the shadows, enforcing her will with both spells and bullets, known to eliminate any threat with cold precision. Fear the Witch, Respect the Assassin
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