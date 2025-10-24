Актуальна ціна B33 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни B33 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни B33 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна B33 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни B33 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни B33 на MEXC вже зараз.

Ціна B33 (B33)

Актуальна ціна 1 B33 до USD:

Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни B33 (B33) в реальному часі
Інформація щодо ціни B33 (B33) (USD)

Актуальна ціна B33 (B33) становить --. За останні 24 години B33 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум B33 становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то B33 змінився на -- за останню годину, +3,59% за 24 години та на -26,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація B33 — $ 7,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція B33 — 332,96M, зі загальною пропозицією 332961434.507861. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,12K.

Історія ціни B33 (B33) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни B33 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни B33 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни B33 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни B33 до USD становила $ 0.

Що таке B33 (B33)

B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn’t just art, it’s a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс B33 (B33)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни B33 (USD)

Скільки коштуватиме B33 (B33) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів B33 (B33) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо B33.

Перегляньте прогноз ціни B33 вже зараз!

B33 до місцевих валют

Токеноміка B33 (B33)

Розуміння токеноміки B33 (B33) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена B33 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про B33 (B33)

Скільки сьогодні коштує B33 (B33)?
Актуальна ціна B33 у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна B33 до USD?
Поточна ціна B33 до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація B33?
Ринкова капіталізація B33 — $ 7,12K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція B33?
Циркуляційна пропозиція B33 — 332,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) B33?
B33 досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) B33?
Історична мінімальна ціна B33 становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі B33?
Актуальний обсяг торгівлі B33 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна B33 цього року?
B33 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни B33 для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для B33 (B33)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

