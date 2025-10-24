Інформація щодо ціни B33 (B33) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +3,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,54%

Актуальна ціна B33 (B33) становить --. За останні 24 години B33 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум B33 становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то B33 змінився на -- за останню годину, +3,59% за 24 години та на -26,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо B33 (B33)

Ринкова капіталізація $ 7,12K$ 7,12K $ 7,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,12K$ 7,12K $ 7,12K Циркуляційне постачання 332,96M 332,96M 332,96M Загальна пропозиція 332 961 434,507861 332 961 434,507861 332 961 434,507861

Поточна ринкова капіталізація B33 — $ 7,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція B33 — 332,96M, зі загальною пропозицією 332961434.507861. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,12K.