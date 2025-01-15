Сьогоднішня ціна B2SHARE (B2SHARE)

Поточна ціна B2SHARE (B2SHARE) сьогодні становить 1.58 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна B2SHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності B2SHARE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.95 USD

- зміна ціни B2SHARE протягом дня — -5.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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