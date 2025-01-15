Ціна B2SHARE (B2SHARE)
Поточна ціна B2SHARE (B2SHARE) сьогодні становить 1.58 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна B2SHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності B2SHARE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.95 USD
- зміна ціни B2SHARE протягом дня — -5.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни B2SHARE до USD становила $ -0.089278721238087.
За останні 30 днів зміна ціни B2SHARE до USD становила $ +0.0016397240.
За останні 60 днів зміна ціни B2SHARE до USD становила $ -0.2839218920.
За останні 90 днів зміна ціни B2SHARE до USD становила $ +0.3882536360344634.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.089278721238087
|-5.36%
|30 днів
|$ +0.0016397240
|+0.10%
|60 днів
|$ -0.2839218920
|-17.96%
|90 днів
|$ +0.3882536360344634
|+32.58%
Останній аналіз цін B2SHARE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.58%
-5.36%
+49.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Bomb.Money B2SHARE is one of the tokens of protocol BOMB Money. It has two tokens BOMB that is Peg-token and is pegged to BTC algorithmically; Second token is B2SHARE that is reward token, which people can earn in BOMB farms. $BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. The $BOMB algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the BSC network. - BOMB Money Team
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