Сьогоднішня ціна B2B Token (B2B)

Поточна ціна B2B Token (B2B) сьогодні становить 0.154238 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна B2B до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності B2B Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.60 USD

- зміна ціни B2B Token протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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