Ціна B2B Token (B2B)
Поточна ціна B2B Token (B2B) сьогодні становить 0.154238 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна B2B до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності B2B Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.60 USD
- зміна ціни B2B Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін B2B до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни B2B.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни B2B Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни B2B Token до USD становила $ -0.0048587437.
За останні 60 днів зміна ціни B2B Token до USD становила $ +0.0085244566.
За останні 90 днів зміна ціни B2B Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0048587437
|-3.15%
|60 днів
|$ +0.0085244566
|+5.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін B2B Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Back to Bitcoin The first fully secure and real Defi solution for Bitcoin, built on the BTCB token with Binance proof of reserve.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 B2B до AUD
A$0.24832318
|1 B2B до GBP
￡0.12493278
|1 B2B до EUR
€0.14961086
|1 B2B до USD
$0.154238
|1 B2B до MYR
RM0.694071
|1 B2B до TRY
₺5.47082186
|1 B2B до JPY
¥24.369604
|1 B2B до RUB
₽15.94203968
|1 B2B до INR
₹13.34312938
|1 B2B до IDR
Rp2,528.49139872
|1 B2B до PHP
₱9.05994012
|1 B2B до EGP
￡E.7.77976472
|1 B2B до BRL
R$0.93159752
|1 B2B до CAD
C$0.22056034
|1 B2B до BDT
৳18.75996794
|1 B2B до NGN
₦239.49922402
|1 B2B до UAH
₴6.52580978
|1 B2B до VES
Bs8.174614
|1 B2B до PKR
Rs42.9861306
|1 B2B до KZT
₸81.86644564
|1 B2B до THB
฿5.34897384
|1 B2B до TWD
NT$5.08676924
|1 B2B до CHF
Fr0.14035658
|1 B2B до HKD
HK$1.19997164
|1 B2B до MAD
.د.م1.55317666