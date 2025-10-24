Інформація щодо ціни B1OAI (B1OAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,338166$ 0,338166 $ 0,338166 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна B1OAI (B1OAI) становить --. За останні 24 години B1OAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум B1OAI становить $ 0,338166, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то B1OAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо B1OAI (B1OAI)

Ринкова капіталізація $ 4,37K$ 4,37K $ 4,37K Обсяг (за 24 год) $ 9,43K$ 9,43K $ 9,43K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,37K$ 4,37K $ 4,37K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація B1OAI — $ 4,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,43K. Циркуляційна пропозиція B1OAI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,37K.