Ціна B1COIN (BICOIN)
Поточна ціна B1COIN (BICOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133.32K USD. Ціна BICOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності B1COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.26K USD
- зміна ціни B1COIN протягом дня — -10.75%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни B1COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни B1COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни B1COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни B1COIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.75%
|30 днів
|$ 0
|-31.50%
|60 днів
|$ 0
|-64.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін B1COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-10.75%
-5.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
B1COIN is a community driven memecoin launched on TRON. The memecoin is dedicated to the image of a Pepe-style Bull and pays homage to all the Bulls in the market. The game-changing idea behind $BICOIN is that Holders will get a chance to win a Lamborghini (a famous crypto meme Wen Lambo?). A transparent and fair lottery, regardless of location. The $BICOIN roadmap includes 6 stages: including listing on centralized exchanges (CEX), the launch of the cross-chain Launchpad in Q3 2024, and a Lamorgini giveaway.
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