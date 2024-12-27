Сьогоднішня ціна B1COIN (BICOIN)

Поточна ціна B1COIN (BICOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133.32K USD. Ціна BICOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності B1COIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.26K USD

- зміна ціни B1COIN протягом дня — -10.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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