Токеноміка b14g dualCORE (DUALCORE) Дізнайтеся ключову інформацію про b14g dualCORE (DUALCORE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація b14g dualCORE (DUALCORE) b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Офіційний вебсайт: https://app.b14g.xyz/ Купити DUALCORE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни b14g dualCORE (DUALCORE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена b14g dualCORE (DUALCORE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,84M $ 6,84M $ 6,84M Загальна пропозиція: $ 12,29M $ 12,29M $ 12,29M Циркуляційна пропозиція: $ 12,29M $ 12,29M $ 12,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,84M $ 6,84M $ 6,84M Історичний максимум: $ 0,973789 $ 0,973789 $ 0,973789 Історичний мінімум: $ 0,524159 $ 0,524159 $ 0,524159 Поточна ціна: $ 0,556298 $ 0,556298 $ 0,556298 Дізнайтеся більше про ціну b14g dualCORE (DUALCORE)

Токеноміка b14g dualCORE (DUALCORE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки b14g dualCORE (DUALCORE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DUALCORE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DUALCORE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DUALCORE, досліджуйте ціну токена DUALCORE в реальному часі!

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