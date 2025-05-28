Ціна b14g dualCORE (DUALCORE)
Поточна ціна b14g dualCORE (DUALCORE) сьогодні становить 0,9138 USD з ринковою капіталізацією $ 11,23M USD. Ціна DUALCORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності b14g dualCORE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни b14g dualCORE протягом дня — +1,02%
- циркуляційна пропозиція – 12,29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни b14g dualCORE до USD становила $ +0,00920571.
За останні 30 днів зміна ціни b14g dualCORE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни b14g dualCORE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни b14g dualCORE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00920571
|+1,02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін b14g dualCORE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,52%
+1,02%
+7,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.
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