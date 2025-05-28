Сьогоднішня ціна b14g dualCORE (DUALCORE)

Поточна ціна b14g dualCORE (DUALCORE) сьогодні становить 0,9138 USD з ринковою капіталізацією $ 11,23M USD. Ціна DUALCORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності b14g dualCORE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни b14g dualCORE протягом дня — +1,02%

- циркуляційна пропозиція – 12,29M USD

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