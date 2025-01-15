Сьогоднішня ціна b0rder1ess (B01)

Поточна ціна b0rder1ess (B01) сьогодні становить 0.237033 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна B01 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності b0rder1ess:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 655.44 USD

- зміна ціни b0rder1ess протягом дня — -0.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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