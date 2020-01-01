Токеноміка B Money AKA Brett (BMONEY) Дізнайтеся ключову інформацію про B Money AKA Brett (BMONEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація B Money AKA Brett (BMONEY) B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514 Офіційний вебсайт: https://www.bmoneyakabrett.com/ Купити BMONEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни B Money AKA Brett (BMONEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена B Money AKA Brett (BMONEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 65,52K $ 65,52K $ 65,52K Загальна пропозиція: $ 958,84M $ 958,84M $ 958,84M Циркуляційна пропозиція: $ 958,84M $ 958,84M $ 958,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 65,52K $ 65,52K $ 65,52K Історичний максимум: $ 0,00686279 $ 0,00686279 $ 0,00686279 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну B Money AKA Brett (BMONEY)

Токеноміка B Money AKA Brett (BMONEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки B Money AKA Brett (BMONEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BMONEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BMONEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BMONEY, досліджуйте ціну токена BMONEY в реальному часі!

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