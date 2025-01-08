Сьогоднішня ціна B Money AKA Brett (BMONEY)

Поточна ціна B Money AKA Brett (BMONEY) сьогодні становить 0.00216515 USD з ринковою капіталізацією $ 2.08M USD. Ціна BMONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності B Money AKA Brett:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.14K USD

- зміна ціни B Money AKA Brett протягом дня — -11.81%

- циркуляційна пропозиція – 958.84M USD

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