Ціна B Money AKA Brett (BMONEY)
Поточна ціна B Money AKA Brett (BMONEY) сьогодні становить 0.00216515 USD з ринковою капіталізацією $ 2.08M USD. Ціна BMONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності B Money AKA Brett:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.14K USD
- зміна ціни B Money AKA Brett протягом дня — -11.81%
- циркуляційна пропозиція – 958.84M USD
Отримуйте оновлення цін BMONEY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BMONEY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни B Money AKA Brett до USD становила $ -0.000289960585107465.
За останні 30 днів зміна ціни B Money AKA Brett до USD становила $ -0.0013457831.
За останні 60 днів зміна ціни B Money AKA Brett до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни B Money AKA Brett до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000289960585107465
|-11.81%
|30 днів
|$ -0.0013457831
|-62.15%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін B Money AKA Brett: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-11.81%
-27.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BMONEY до AUD
A$0.00346424
|1 BMONEY до GBP
￡0.00173212
|1 BMONEY до EUR
€0.002078544
|1 BMONEY до USD
$0.00216515
|1 BMONEY до MYR
RM0.009699872
|1 BMONEY до TRY
₺0.0764947495
|1 BMONEY до JPY
¥0.342137003
|1 BMONEY до RUB
₽0.2322123375
|1 BMONEY до INR
₹0.185726567
|1 BMONEY до IDR
Rp34.9217693045
|1 BMONEY до PHP
₱0.1261199875
|1 BMONEY до EGP
￡E.0.1096648475
|1 BMONEY до BRL
R$0.0131857635
|1 BMONEY до CAD
C$0.0030961645
|1 BMONEY до BDT
৳0.26371527
|1 BMONEY до NGN
₦3.3464341885
|1 BMONEY до UAH
₴0.0916074965
|1 BMONEY до VES
Bs0.1125878
|1 BMONEY до PKR
Rs0.603254093
|1 BMONEY до KZT
₸1.144974623
|1 BMONEY до THB
฿0.074827584
|1 BMONEY до TWD
NT$0.070930314
|1 BMONEY до CHF
Fr0.001948635
|1 BMONEY до HKD
HK$0.0168232155
|1 BMONEY до MAD
.د.م0.0216731515