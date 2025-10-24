Інформація щодо ціни B All In (BALLIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +57,63% Зміна ціни (1 дн.) +357,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +281,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +281,00%

Актуальна ціна B All In (BALLIN) становить --. За останні 24 години BALLIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BALLIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BALLIN змінився на +57,63% за останню годину, +357,17% за 24 години та на +281,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо B All In (BALLIN)

Ринкова капіталізація $ 49,96K$ 49,96K $ 49,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,96K$ 49,96K $ 49,96K Циркуляційне постачання 999,79M 999,79M 999,79M Загальна пропозиція 999 790 659,105206 999 790 659,105206 999 790 659,105206

Поточна ринкова капіталізація B All In — $ 49,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALLIN — 999,79M, зі загальною пропозицією 999790659.105206. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,96K.