Сьогоднішня ціна Azzure (AZR)

Поточна ціна Azzure (AZR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 682.01K USD. Ціна AZR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Azzure:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD

- зміна ціни Azzure протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.41B USD

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