Сьогоднішня ціна Azuma Coin

Поточна ціна Azuma Coin (AZUM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AZUM до USD становить $ 0 за AZUM.

Azuma Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 41,618, з циркуляційною пропозицією у 138.85M AZUM. Протягом останніх 24 годин AZUM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.086043, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AZUM змінився на -- за останню годину та на +4.41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.82K.

Ринкова інформація щодо Azuma Coin (AZUM)

Ринкова капіталізація $ 41.62K$ 41.62K $ 41.62K Обсяг (за 24 год) $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 149.87K$ 149.87K $ 149.87K Циркуляційне постачання 138.85M 138.85M 138.85M Загальна пропозиція 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Azuma Coin — $ 41.62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.82K. Циркуляційна пропозиція AZUM — 138.85M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 149.87K.