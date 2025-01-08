Сьогоднішня ціна Azuki (AZUKI)

Поточна ціна Azuki (AZUKI) сьогодні становить 0.00294596 USD з ринковою капіталізацією $ 74.91K USD. Ціна AZUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Azuki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.15 USD

- зміна ціни Azuki протягом дня — -5.41%

- циркуляційна пропозиція – 25.43M USD

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