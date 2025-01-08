Ціна Azuki (AZUKI)
Поточна ціна Azuki (AZUKI) сьогодні становить 0.00294596 USD з ринковою капіталізацією $ 74.91K USD. Ціна AZUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Azuki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.15 USD
- зміна ціни Azuki протягом дня — -5.41%
- циркуляційна пропозиція – 25.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Azuki до USD становила $ -0.000168655113105959.
За останні 30 днів зміна ціни Azuki до USD становила $ +0.0017788360.
За останні 60 днів зміна ціни Azuki до USD становила $ +0.0008136703.
За останні 90 днів зміна ціни Azuki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000168655113105959
|-5.41%
|30 днів
|$ +0.0017788360
|+60.38%
|60 днів
|$ +0.0008136703
|+27.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Azuki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-5.41%
+75.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AZUKI is a secondary token designed for use in Doki Doki NFT products
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