Сьогоднішня ціна Azizi (AZIZI)

Поточна ціна Azizi (AZIZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.18K USD. Ціна AZIZI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Azizi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.48 USD

- зміна ціни Azizi протягом дня — -6.55%

- циркуляційна пропозиція – 989.18M USD

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