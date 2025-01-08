Ціна Azizi (AZIZI)
Поточна ціна Azizi (AZIZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.18K USD. Ціна AZIZI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Azizi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.48 USD
- зміна ціни Azizi протягом дня — -6.55%
- циркуляційна пропозиція – 989.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Azizi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Azizi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Azizi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Azizi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.55%
|30 днів
|$ 0
|-49.16%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Azizi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.07%
-6.55%
-5.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It’s rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it’s the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn’t want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏
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