Сьогоднішня ціна aZen

Поточна ціна aZen (AZEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AZEN до USD становить $ 0 за AZEN.

aZen наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 202 390, з циркуляційною пропозицією у 2,43B AZEN. Протягом останніх 24 годин AZEN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00324177, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AZEN змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39,26.

Ринкова інформація щодо aZen (AZEN)

Ринкова капіталізація $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Обсяг (за 24 год) $ 39,26$ 39,26 $ 39,26 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,94M$ 4,94M $ 4,94M Циркуляційне постачання 2,43B 2,43B 2,43B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація aZen — $ 1,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39,26. Циркуляційна пропозиція AZEN — 2,43B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,94M.