Ціна Azbit (AZ)
Поточна ціна Azbit (AZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Azbit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 204.44 USD
- зміна ціни Azbit протягом дня — -3.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Azbit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Azbit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Azbit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Azbit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.97%
|30 днів
|$ 0
|-7.73%
|60 днів
|$ 0
|-19.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Azbit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.19%
-3.97%
-10.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AZBIT TOKEN (AZ) is a decentralized cryptocurrency asset founded by the Seychelles-based Azbit platform. The Azbit (AZ) token project was announced in 2018 at the Consensus conference held in New York. Azbit Platform provides services such as spot trading, margin trading, initial exchange offerings and more to enterprises and retail private users. As Azbit's native token, the AZ ecosystem is constantly improved on a daily basis in order to empower users and community members. The main focus of AZ Token is to provide all customers with a safe and reliable trading experience, and to become one of the major industry players. AZ Token also acts as a proof of Azbit community member's rights. Holders will have the right to vote on future business decisions, team elections and receive community bonuses.
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